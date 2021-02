Vakbonden verhogen druk met nieuwe actiedag voor hogere lonen

Carrière van Belg duurt 34 jaar, die van Nederlan­der 41: “Onhoudbaar als we zorg op hoog niveau willen houden”. Maar hoe houden we het langer vol?

16 februari Als we naar een minimumpensioen van 1.500 euro willen, moeten we dan echt allemaal langer werken? Onze werkexpert Stijn Baert merkt alvast op dat Belgen met een gemiddelde loopbaanduur van 34 jaar minder lang aan de slag blijven dan de meeste andere Europeanen. Moeten we ons zorgen maken over onze toekomst? En hoe blijf je langer fit op de arbeidsmarkt? “Het probleem is dat we tegelijk laat beginnen werken en er vroeg mee ophouden, maar tussen onze 25 en 50 jaar veel te hard gaan.”