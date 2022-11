Vakbonden reageren op verwijt van ministers aan politiebaas: “Politie kreunt onder politieke spelletjes”

Spanningen binnen regering om gelekte militaire informatie: “Onaan­vaard­baar om België belache­lijk te blijven maken”

Vorige week werd er binnen het kernkabinet geen overeenstemming bereikt over een militaire exportvergunning naar Groot-Brittannië. Georges-Louis Bouchez (MR) steigert: “Weigeren om aan Groot-Brittannië materiaal te verkopen, is gigantische dogmatische dwaasheid. De ecologisten moeten zich herpakken.” Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) van zijn kant is er niet over te spreken dat informatie vanuit de regering over de export van nucleair onderhoudsmateriaal bij de Franstalige nieuwszender LN24 is geraakt. Gilkinet heeft het over een "zware fout.”

