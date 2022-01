Vakbonden plannen opnieuw acties bij dienstenchequebedrijven

LIVE. Zondag nieuwe coronabeto­ging in Brussel - Nederlands instituut krijgt hoge aantal coronamel­din­gen niet meer verwerkt

Morgen wordt er een nieuw Overlegcomité georganiseerd, waarin de regeringen zich over de invoering van de langverwachte coronabarometer zullen buigen. Dat instrument moet op basis van parameters en kleurcodes meer voorspelbaarheid in de coronamaatregelen mogelijk maken. Intussen gaan de coronacijfers allemaal de hoogte in, behalve het aantal patiënten op intensieve zorg. Maandag werd een recordaantal van (voorlopig) 60.419 nieuwe gevallen geregistreerd. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

16:22