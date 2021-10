Vakbonden plannen acties in chemiebedrijven na afspringen sectoronderhandelingen

Schelle Auto belandt in de gracht en brandt volledig uit: bestuurder nergens te bekennen

12:51 In de Zinkvalstraat is zondagochtend vroeg een auto compleet uitgebrand nadat de chauffeur met zijn wagen in de beek was beland. Twee brandweerposten moesten ter plaatse komen om te helpen, maar gek genoeg was de chauffeur kennelijk nergens meer te bespeuren.