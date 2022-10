Vakbonden oneens over “historisch” akkoord met Uber

De vakbonden strijden al jaren tegen de praktijken van apps als Uber en Deliveroo, maar nu verandert de socialistische vakbond het geweer van schouder: de bond heeft een akkoord met Uber gesloten om de chauffeurs te vertegenwoordigen en de sociale dialoog op te starten. Daarbij worden minstens vier overlegmomenten per jaar gepland, kan de BTB op termijn een afgevaardigde aanduiden en krijgt de vakbond een fysiek aanspreekpunt in het Belgische kantoor van Uber.

De vakbond en Uber verschillen wel nog steeds grondig van mening over het statuut van de chauffeurs, zegt Tom Peeters van BTB. De vakbonden vinden dat de Uber-koeriers werknemers zijn en geen zelfstandigen. Loonafspraken maken, lijkt daarom moeilijk onder het akkoord. Maar Peeters wil wel met Uber werken rond veiligheid en gezondheid. Hij roept de zelfstandige chauffeurs en koeriers op om zich bij ABVV aan te sluiten.

Bij de christelijke vakbond ACV stuit het akkoord op onbegrip. “Dit komt voor ons als een complete verrassing”, zegt Martin Willems van ACV United Freelancers, de tak van de vakbond die zich inzet voor zelfstandigen zonder personeel.

Willems vindt het onbegrijpelijk dat ABVV net nu een akkoord sluit. Er is nieuwe wetgeving op Belgisch en Europees niveau in aantocht die het platformwerk richting werknemersstatuut duwt. “Waarom een akkoord sluiten voor dat kader er is?”, vraagt Willems zich af. Hij wijst er ook op dat de vakbonden nog met de platformdiensten in een juridische strijd verwikkeld zijn over het statuut.

Deliveroo verlaat Nederland

Eerder deze week bevestigde maaltijdbezorger Deliveroo te vertrekken uit Nederland. Dat zal het bedrijf doen tegen eind november. De koeriers van Deliveroo werken als zelfstandigen, maar verschillende Nederlandse rechters oordeelden dat het eigenlijk om werknemers gaat.

In december zou de Hoge Raad zich moeten uitspreken en verwacht wordt dat die zal bevestigen dat het om werknemers gaat. Die rechtszaken zouden het Britse bedrijf nog veel geld kunnen kosten.

Zelf legde Deliveroo voor zijn vertrek geen link met de gerechtelijke uitspraken, maar wel met zijn positie op de Nederlandse markt. Deliveroo is in elf landen actief, waaronder ook België. Nederland is goed voor 1 procent van de totale omzet.

Eerder klonk het dat “het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist, met een onzeker rendement op lange termijn”. Deliveroo heeft veel concurrentie van Thuisbezorgd.nl en van Uber Eats.

In augustus benadrukte Deliveroo in een reactie aan HLN dat er geen plannen zijn om België te verlaten. De Belg is volgens woordvoerder Rodolphe Van Nuffel namelijk meer bereid om maaltijden te laten leveren dan de Nederlander. Er wordt dus gekeken om verder uit te breiden qua locaties en restaurants. Eerder dit jaar besloot flitsbezorger Gorillas om haar activiteiten door te verkopen aan Belgische online leveringsplatform Efarm.