Vakbonden mogen dan toch terug actievoeren in 20 Antwerpse Delhaize-winkels

De Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg heeft besloten dat werknemers toch terug mogen actievoeren in twintig Antwerpse winkels. Dat meldt de christelijke vakbond ACV Puls in een persbericht. Eerder besloot een rechter in kortgeding om dat gedurende de maand april te verbieden.

Dat betekent niet dat er meteen aan alle twintig winkels in Antwerpen stakingsposten zullen komen. “Dat gebeurt steeds in dialoog met de werknemers van de betrokken winkels. We beraden ons”, zegt Veerle Verleyen van ACV Puls aan persagentschap Belga.

“Het vonnis is een stevige opsteker voor de vakbonden”, staat te lezen in een persbericht. “We worden steeds vaker geconfronteerd met eenzijdige verzoekschriften op vraag van werkgevers en deurwaarders geflankeerd door politie.” De vakbond laat in één adem weten gebruik te gaan maken van het nieuwe vonnis. “Zo lang Delhaize niet op onze eisen wil ingaan om in overleg tot een redelijke oplossing te komen, blijven we actievoeren”, aldus de adjunct algemeen secretaris van ACV Puls.

Woensdag behield een Brusselse rechtbank nog het verbod op stakingsposten aan winkels en depots van Delhaize in Vlaams-Brabant, Brussel en Puurs in de provincie Antwerpen. ACV Puls bekijkt om in beroep te gaan tegen dat vonnis, verduidelijkt Verleyen aan onze redactie. Er zijn ook nog andere rechtszaken lopende over stakingsposten bij andere Delhaize-winkels, waaronder in Wallonië.