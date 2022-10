Vakbonden federale ambtenaren dreigen met staking: “Wachten al meer dan 20 jaar op loonsverhoging”

Belgische wetenschap­pers sporen illegale dierenhan­del online op met Artifi­ciële Intelligen­tie

Belgische wetenschappers van het Brusselse Artificiële Intelligentie-instituut FARI (VUB-ULB) ontwikkelden een AI-protocol dat kan uitvogelen of een online advertentie over de verkoop van (huis)dieren gelinkt is met illegale dierenhandel.

27 oktober