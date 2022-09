Vakbonden en werkgevers kibbelen over welvaartsbrief van 900 miljoen euro

In die enveloppe zit 900 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de sociale partners tegen 15 september een advies uitbrengen over de verdeling. Twee jaar geleden duurde het gekibbel maanden, en diende de regering als scheidsrechter op te treden om beide partijen tot een akkoord te masseren.

Maar ook dit jaar ziet het er niet naar uit dat bonden en werkgevers tot een akkoord zullen komen. Volgens de vakbonden weigeren de werkgevers om zelf maar aan tafel te komen voor een gesprek. “Maar zelfs nu, op het moment dat de nood zo hoog is, willen de werkgevers hierover gewoonweg niet aan tafel komen. Zelfs voorbereidend rekenwerk van het Planbureau mocht niet gebeuren. Terwijl het bedrijfsleven, ook dat deel dat ferme winsten boekt, voor zichzelf aandringt op steunmaatregelen van de regering”, aldus ACV-voorzitter Marc Leemans in Visie, het ledenblad van de christelijke vakbond. “Schandalig”, aldus Leemans.

‘Overleg op drijfzand’

De werkgevers van hun kant ontkennen dat ze niet aan tafel willen. “Maar voorlopig is alle overleg op drijfzand gebaseerd”, zegt VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Volgens de werkgeversorganisatie zijn de cijfers waarop het Planbureau zich heeft gebaseerd voor het berekenen van de enveloppe, hoogst onzeker. De werkgevers hebben dan ook verduidelijking gevraagd aan de regering. “Maar we hebben nog niets gehoord”. Nog volgens Timmermans is het onverantwoord “om te overleggen over de niet-actieven zonder het debat te voeren over de lonen van de actieven”.