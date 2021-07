Vakbonden en werkgevers bereiken akkoord over klein verlet voor pleegkinderen en -ouders

PROVINCIE LUIK - ANTWERPEN Zoektocht in Ourthe hervat naar Antwerpe­naar die stiefdoch­ters probeerde te redden, maar zelf in problemen kwam

13:55 De hulpdiensten in het Luikse Sy (Ferrières) zoeken ook vandaag in de Ourthe verder naar de Antwerpenaar die sinds zondagavond vermist is. De jonge dertiger probeerde zijn twee stiefdochters (9 en 11) te redden, maar raakte zelf in de problemen. Ondanks grootschalige zoekacties is zijn lichaam maandag niet gevonden.