Vakbonden en directie Delhaize vanmorgen opnieuw samen, nu voor eerst met sociaal bemiddelaar

Begin maart maakte Delhaize bekend dat het zijn 128 eigen winkels wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden verzetten zich daartegen. De sociaal bemiddelaar brengt dinsdagvoormiddag de vakbonden en directie samen in het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, voor een belangrijke verzoeningsvergadering in het dossier.

Kristel Van Damme, verantwoordelijke retail bij ACV Puls, vindt het belangrijk dat vakbonden en directie opnieuw aan tafel kunnen zitten. "Ik vind het vooral belangrijk dat we als volwassen mensen met elkaar kunnen praten, om weer 'on speaking terms' te komen", zei ze. "Als we zien dat de directie betrouwbaar is, dat ze stappen vooruit wil zetten, dan kunnen wij eventueel onze stakingen opschorten." Om de gemoederen te bedaren, kan het plan van de directie zoals het nu voorligt, best van tafel, zei ze.