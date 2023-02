Vakbonden en directie Aviapartner bereiken geen akkoord na spontane staking, bonden roepen op om werk morgen te hervatten

Op Brussels Airport is deze ochtend een spontane staking uitgebroken bij de bagageafhandelaars van Aviapartner. De actie had een impact op 89 vluchten, zo meldde Björn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV-Transcom eerder. De vakbonden en de directie van Aviapartner hebben na onderhandelingen geen akkoord bereikt. Woensdag zullen ze opnieuw samenzitten. Een aantal ploegen zijn deze avond terug aan het werk. De bonden engageren zich om het personeel morgen weer aan het werk te krijgen, klinkt het.

De bagageafhandelaars van Aviapartner legden om 6.30 uur deze ochtend het werk neer. Daardoor liepen heel wat vluchten vertragingen op en vertrokken sommige vluchten zonder bagage. “Er is sprake van enkele kleine vertragingen en sommige vliegtuigen zijn zonder koffers vertrokken”, zei de woordvoerster van Brussels Airport Nathalie Pierard eerder. Na een chaotische ochtend besliste ook de namiddagploeg om het werk neer te leggen.

Volgens Pierard vertrok quasi elke vlucht behandeld door Aviapartner met vertraging. Bij de vluchten van TUI bleef de impact relatief beperkt, aangezien de luchtvaartmaatschappij een licentie heeft om zelf bagage af te handelen. Vanmorgen is één toestel van TUI zonder bagage naar Malaga opgestegen. “Maar er staan vandaag nog twee vluchten naar die Spaanse bestemming op de agenda en de achtergebleven bagage zal ten laatste vanavond zeker in Malaga zijn”, zei woordvoerder Piet Demeyere.

Weinig informatie

Verschillende passagiers lieten ons weten dat ze meer dan een uur op het vliegtuig moesten zitten, maar weinig informatie van de crew kregen. “Weer een wilde staking bij het begin van een schoolvakantie”, klaagden ze. Brussels Airport bevestigde eerder dat de vertragingen tot twee uur oplopen. “Maar dat komt omdat er personeel gezocht wordt om de bagage toch aan boord te krijgen”, aldus Pierard. “Voor de passagiers is het jammer dat ze langer moeten wachten, maar wanneer ze op hun bestemming komen, zullen ze wel over hun koffers beschikken.”

Björn Vanden Eynde van de christelijke vakbond liet weten dat een personeelsvergadering over de werkdruk bij Aviapartner aan de gang is. Dat was begin vorige maand ook al het geval. Toen bleef de hinder voor het vliegverkeer echter beperkt. “Wegens de personeelskrapte is de planning sinds de heropstart van de sector na corona niet meer menselijk. Er mag niemand uitvallen en verlof of recuperatie nemen is bijna onmogelijk. Iedere bagagist moet hyperflexibel zijn”, onderstreept Sandra Langelus, vakbondssecretaris bij BTB. De socialistische vakbond stuurde naar eigen zeggen twee weken geleden een brief naar de directie van Aviapartner met daarin de boodschap “dat er dringend een tandje moest worden bijgestoken” om mensen aan te werven.

Quote We zijn compleet verbijs­terd: een staking in de kalmste periode van het jaar Aviapartners-topman Philip De Coninck

“Systematisch gijzelen van reizigers”

De directie van Aviapartner viel echter uit de lucht toen ze het nieuws over de spontane staking vernam. “We zijn compleet verbijsterd: een staking in de kalmste periode van het jaar”, zei topman Philip De Coninck. “Het argument van de te hoge werkdruk dat de vakbond inroept is op dit moment nonsens. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een en ander te maken heeft met de start van de vakantie.”

“Er zijn vandaag geen abnormale omstandigheden, zoals die in de luchtvaart natuurlijk wel kunnen opduiken”, aldus De Coninck. “De planning was perfect normaal, maar het is in onze sector natuurlijk wel zo dat we ons soms moeten reppen - we staan niet aan een lopende band. We zijn trouwens tijdens de winter blijven aanwerven.”

Volledig scherm © EPA

De voorbije weken ontving de directie geen signalen over toegenomen werkdruk. Vakbonden en directie zijn al enige tijd de basis-cao aan het heronderhandelen. Voor volgende week woensdag stond daarover nieuw overleg gepland, en daarbij zou het onder andere gaan over premies en de samenstelling van de ploegen. “Rond 10 uur spreek ik de vakbonden, en ik zal hen ons voorstel dan al uit de doeken doen”, klinkt het. “Waarom konden ze niet gewoon tot woensdag wachten?”

Vorige woensdag was er al een ondernemingsraad, en ook daar kwam de werkdruk niet aan bod. Op een voor maandag geplande syndicale delegatie stond de werkdruk evenmin op de agenda die de directie gisteren toegestuurd kreeg. Om die redenen oppert De Coninck het vermoeden dat het hier gaat om het “systematisch gijzelen van honderden reizigers bij de start van de vakantie, iets wat we enkel in België zien. Mijn buitenlandse collega’s bekijken dat met verbazing: daar bestaat er minimale dienstverlening, misschien moeten we dat bij ons ook invoeren?”

Het andere vakbondsargument gaat over de rijbewijzen op Brussels Airport, waarvoor er eind vorig jaar een puntensysteem werd ingevoerd. Met het oude systeem werd het bedrijf bestraft bij overtredingen of onverantwoord gedrag, nu wordt ook het personeelslid zelf aangesproken. “We weten dat daar een bekommernis rond is en dat sommige collega’s zich geviseerd voelen, maar is dat voldoende reden om te staken, en dat zonder voorafgaand overleg?”, vraagt De Coninck zich nog af.

Geen akkoord

Het overleg tussen het personeel en de directie van Aviapartner is ondertussen afgelopen. Aangezien er nog geen akkoord is, zullen de twee partijen woensdag opnieuw samenzitten. De directie bekijkt het eisenpakket rond de ploegsamenstellingen. Brussels Airport zal zich bovendien engageren om duidelijker te communiceren over het puntensysteem van het rijbewijs.

Vandaag werden in totaal 48.000 passagiers op Zaventem verwacht. Morgen gaat het om 60.000 reizigers. Aviapartner handelt de vluchten af van onder meer Tui, KLM, TAP, Iberia en British Airways. Brussels Airlines werkt samen met Alyzia, de andere bagageafhandelaar op Zaventem, en is dus niet getroffen. De luchthaven raadt reizigers aan op de site na te gaan of hun vlucht door Aviapartner wordt afgehandeld. De vakbonden roepen de werknemers wel op om morgen terug aan de slag te gaan.

KIJK. Bij een eerdere staking bij Aviapartner moesten passagiers hun vliegtuig verlaten