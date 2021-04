Vakbonden douane voeren actie bij Luikse luchthaven

Moen Auto belandt in kanaal in Moen, automobi­list klautert zelf uit water

17 april In Moen (Zwevegem) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in het kanaal Kortrijk-Bossuit beland. De 28-jarige automobilist uit de Zwevegemse deelgemeente kon zelf uit de wagen en het water kruipen.