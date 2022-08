Vakbonden dienen stakingsaanzegging in voor luchthavenpolitie

Duitse consul na moord op Belgische echtgenoot zo ziek dat hij vanuit gevangenis is overge­bracht naar ziekenhuis

Uwe Hahn (62), de Duitse consul die in Brazilië verdacht wordt van moord op zijn Belgische echtgenoot, is opgenomen in het ziekenhuis. De diplomaat, die zich onaantastbaar waande, zat sinds afgelopen weekend in de gevangenis. Volgens Braziliaanse media voelde hij zich dinsdag zodanig ziek dat hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

11 augustus