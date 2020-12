Vakbonden De Lijn houden vast aan staking vanaf 21 december: “Impact zal voelbaar zijn over heel Vlaanderen”

Binnenland Vakbonden De Lijn dreigen met staking vanaf kerstvakan­tie

7 december De vakbonden bij De Lijn dreigen met staken vanaf maandag 21 december, bij de start van de kerstvakantie. Ze hebben intussen een stakingsaanzegging ingediend. Aanleiding is volgens hen de aanhoudende problemen binnen de technische diensten. “Al maanden is er overleg, maar De Lijn slaagt er niet in om de problemen op te lossen”, klinkt het.