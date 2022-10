Vakbonden boos over begroting: “Wat zijn de resultaten van onderhandelingen nog waard?”

UpdateDat de loonsverhoging voor de politie, waarover de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begin dit jaar na maandenlange onderhandelingen een sociaal tussenakkoord sloten, pas vanaf volgend jaar uitgerold zal worden, is bij politievakbond NSPV in het verkeerde keelgat geschoten. De vakbond gaat zich nu intern beraden over welk gevolg hij aan de zaak gaat geven. Ook bij de overheidsvakbonden is het ongenoegen groot, want pas vanaf 2024 zullen de federale overheidsambtenaren maaltijdcheques krijgen.

“Dit is du jamais vu dat op een akkoord dat met een minister gesloten werd, teruggekomen wordt”, zegt voorzitter Carlo Medo van de politievakbond NSPV. “Als je een protocol afsluit, dan zou je er normaal gezien vanuit mogen gaan dat dat gehonoreerd wordt. Waarvoor dienen onderhandelingen en protocollen dan nog? Wij hebben ons voor dit akkoord geëngageerd naar onze achterban.”

Verlinden niet kop van Jut, “ik viseer vooral andere partijen”

“We zijn echt verrast dat de regering het protocol naast zich neerlegt. Er zitten zeven partijen aan tafel in de regering. Ik vraag me af wie van hen de politie eigenlijk goed gezind is”, aldus Medo, die benadrukt de pijlen niet op minister Verlinden te richten. “Met haar hebben we het akkoord gesloten. Ik viseer vooral andere partijen.”

Voor Thierry Belin van NSPV is premier Alexander De Croo (Open Vld) kop van Jut. “Dit is onaanvaardbaar. Het getuigt van een gebrek aan respect tegenover zijn minister (Annelies Verlinden, red.) en tegenover de sociale partners”, aldus Belin.

Het akkoord, dat een loonsverhoging van 1.000 euro bruto omvat, zal gefaseerd uitgevoerd worden: 45 procent in oktober 2023, 45 procent in oktober 2024 en 10 procent in oktober 2025. “Wij noch de minister beschikken al over de teksten. Als we die hebben zullen we bekijken welk vervolg we eraan zullen geven”, aldus nog Belin.

Quote De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investerin­gen voor het politieper­so­neel Joery Dehaes van ACV Politie

Ook ACV Politie is teleurgesteld

Ook ACV Politie laat weten bijzonder teleurgesteld te zijn in de regering-De Croo en haar begrotingswerk. “Afgelopen maanden sloot de minister van Binnenlandse Zaken na zeer moeizame onderhandelingen een akkoord met twee andere vakbonden over een eerste loonsverhoging na twintig jaar. Wat er toen uit de bus kwam, was voor ons onvoldoende om mee akkoord te gaan, in het bijzonder voor ons burgerpersoneel”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

“De magere afgesloten protocollen worden nu door deze regering nog eens eenzijdig gewijzigd. De uitvoering wordt gefaseerd ingevoerd en er moet werk gemaakt worden van de versnelde afbouw van de eindeloopbaanregeling. De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investeringen voor het politiepersoneel. Deze begroting toont dat de regering niet inzit met onze politiemensen. En bovendien hypothekeert men hierdoor alle komende onderhandelingen”, aldus Dehaes.

Overheidsbonden: “Wat zijn de resultaten van onderhandelingen nog waard?”

Ook bij de overheidsvakbonden is het ongenoegen groot. Zij hebben vandaag vernomen dat de federale ambtenaren nog tot april 2024 zullen moeten wachten voor ze een eerste koopkrachtverhoging, onder de vorm van maaltijdcheques, zullen ontvangen. Van de eerder beloofde loonsverhoging die ze waren overeengekomen met minister Petra De Sutter (Groen), blijft niets overeind, klinkt het.

Quote De ambtenaren betalen cash de politieke spelletjes op het hoogste niveau Johan Lippens van ACV Openbare Diensten

De overheidsbonden reageren dan ook zwaar ontgoocheld. Volgens ACV Openbare Diensten pleegt de regering “woordbreuk”, doordat ze het voorakkoord dat in juni werd afgesloten niet respecteert. “De ambtenaren zijn de speelbal van de politiek geworden en betalen cash de politieke spelletjes op het hoogste niveau”, aldus vakbondsverantwoordelijke Johan Lippens.

ACOD noemt de situatie dramatisch en zegt “compleet ontgoocheld” te zijn. “We gaan onze achterban raadplegen, maar dat er een reactie zal komen lijkt onvermijdelijk”, klinkt het bij Tony Six van de socialistische bond.

In juni van dit jaar sloten de vakbonden nog een voorakkoord met minister De Sutter. “Dat voorzag in een eerste loonsverhoging in 20 jaar bovenop de index”, merken de vakbonden op. Het was de bedoeling om de ambtenarenlonen marktconform te maken, terwijl er in de private sector de voorbije decennia wel verschillende loonsverhogingen hebben plaatsgevonden.

Maar na het begrotingsakkoord dat de federale regering gisteren afklopte, blijkt dat de loonsverhoging met 2 procent er niet komt, net zomin als een hogere eindejaarstoelage. Voor de maaltijdcheques is het wachten tot de lente van 2024. De federale overheid telt zo’n 65.000 ambtenaren.

“Wat zijn de resultaten van onderhandelingen nog waard?”, vraagt Lippens zich af. “Wil de regering nog sociaal overleg? (...) Wij zijn nochtans bereid om naar oplossingen te zoeken.”

Inbreuk op sociaal overleg

Ook de keuze om te besparen op het tijdskrediet botst op onbegrip. Volgens de liberale vakbond ACLVB is deze maatregel “een puur financiële operatie” waarbij de meest gekozen verlofstelsels onder vuur worden genomen, ten koste van werknemers. De vakbond merkt op dat dit ook een inbreuk is op het sociaal overleg, want eind oktober lag de hervorming van de verlofstelsels op tafel van de Nationale Arbeidsraad.

Ook de uitbreiding van flexi-jobs en studentenarbeid druist volgens de vakbond in tegen de noodzaak aan meer duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden.

De socialistische vakbond noemt de begroting “onevenwichtig”, waarbij vooral de politieke rechterzijde enkele belangrijke overwinningen behaalde, klinkt het. Het ABVV betreurt dat de vrijstelling van de werkgeversbijdragen lineair gebeurt en niet selectief, wat toch extra miljardendruk zet op de sociale zekerheid. Ze is ook teleurgesteld dat er geen structurele fiscale hervorming is doorgevoerd, waarbij de rijkdom wordt herverdeeld. “Dat instrument had vandaag moeten worden aangewend om structureel de inkomsten te verhogen”.

Toch ook positieve punten

Positief zijn de vakbonden wel over het verlengen van de energiekorting tot maart volgend jaar, over de bankentaks en de overwinstbelasting voor energiebedrijven. Maar de liberale vakbond vreest wel dat heel wat werkende mensen achteraf de rekening gepresenteerd zullen krijgen.

