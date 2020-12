Vakbonden beslissen morgenmiddag over voortzetten stakingsacties De Lijn

Peer Agenten lopen twee keer brandende flat binnen om bewustelo­ze moeder en dochter te redden

12:01 Twee inspecteurs hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een 47-jarige vrouw en haar 10-jarig dochtertje uit een brand in hun appartement in Peer gered. Moeder en kind werden overgebracht naar het brandwondencentrum van het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis. De inspecteurs werden na hun reddingsactie verzorgd in het ZOL in Genk. De vrouw verkeert nog steeds in levensgevaar.