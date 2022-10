Vakbonden bereiken akkoord na twee dagen chaos op Charleroi: vliegveld blijft ook woensdag gesloten voor vertrekkende reizigers

UpdateDe luchthaven van Charleroi blijft, ondanks een protocolakkoord, ook woensdag nog gesloten voor alle vertrekkende passagiers als gevolg van een stakingsactie. Dat bevestigde luchthavenbaas Philippe Verdonck dinsdag aan VTM NIEUWS. Het rondpunt richting het luchthavengebouw was gisteren hele dag afgesloten. Mensen die buiten stonden te wachten, mochten nog naar binnen, maar daarna gingen de deuren onherroepelijk dicht. Aan de luchthaven was het – net als maandag – pure chaos. In het tumult raakten vijf agenten gewond, zo vernam de luchthavenbaas van de politie.

Wat is er aan de hand?

Het personeel van het beveiligingsbedrijf Security Masters zette dinsdagochtend zijn stakingsactie voort op de luchthaven van Charleroi. De werknemers, die instaan voor de controle van de passagiers, meldden zich zoals gisteren aan op hun werkplek, vooraleer aan hun verantwoordelijke te melden dat ze niét aan het werk gingen en weer naar huis gingen.

De staking van Security Masters is een gevolg van de mogelijke komst van een tweede bedrijf dat veiligheidscontroles gaat uitvoeren. Dat gaat, zo vrezen de actievoerders, ten koste van hun loonvoorwaarden en mogelijk zelfs hun baan.

Het bedrijf Protection Unit, dat eveneens actief is op de luchthaven, werd dinsdag opnieuw ingezet om de taken van Security Masters over te nemen. Net als maandag beschikte het echter niet over voldoende personeel om de toestroom aan passagiers op te vangen. Het gevolg was een enorme chaos in en rond het luchthavengebouw, waardoor reizigers niet op de vliegtuigen geraakten.

Protocolakkoord

De Waalse minister van Luchthavens en Financiën, Adrien Dolimont, en de vakbonden zaten dinsdagavond samen. Ze legden enkele pistes voor mogelijke oplossingen in het conflict op tafel en kwamen uiteindelijk tot een protocolakkoord. Daarin staat dat er voorlopig geen tweede beveiligingsbedrijf komt. Dat zou er pas komen in 2025, als het reizigersaantal blijft groeien. De vakbondsafgevaardigden hebben het voorakkoord, dat voor alle duidelijkheid nog niet bindend is, wellicht vandaag aan de actievoerders voorleggen.

Deuren dicht voor vertrekkende reizigers

Maandag ging de luchthaven na 16 uur onherroepelijk dicht voor alle vertrekkende passagiers. Ook gisteren sloot de luchthaven vervroegd de deuren, na een nieuwe dag van chaotische taferelen: de luchthaven meldde dinsdagmiddag op haar website dat de deuren van de terminal gaan sluiten. “Om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen hebben de luchthavenautoriteiten beslist om de infrastructuur te sluiten voor vertrekkende passagiers”, klonk het in een korte mededeling op de website van Brussels South Charleroi Airport.

Het rondpunt bij de luchthaven was de hele dag afgesloten, zo bevestigde luchthaven-CEO Philippe Verdonck aan VTM NIEUWS. Dat gebeurde uit veiligheidsoverwegingen op bevel van de politie. Mensen die buiten stonden te wachten, mochten nog wel naar binnen, aldus Verdonck. Daarna sloot de luchthaven de deuren voor alle vertrekkende passagiers.

Ook vandaag blijft Charleroi Airport de hele dag dicht voor reizigers die vertrekken. Passagiers die terugkeren, zullen geen hinder ondervinden. De preventieve sluiting dient om te voorkomen dat reizigers woensdag opnieuw in een chaotische situatie worden gebracht, zegt Verdonck. “Luchtvaartmaatschappijen zijn op dit moment bezig met reizigers te verwittigen dat hun vlucht helaas niet zal doorgaan.”

Gespannen sfeer

De sfeer aan de luchthaven was dinsdag de hele dag bijzonder gespannen. In de ochtend stonden mensen huilend, vloekend en duwend te drummen aan de terminal. Enkele reizigers zouden rond 5 uur ‘s ochtends geprobeerd hebben de doorgang te forceren op de luchthaven, melden verschillende vakbondsvertegenwoordigers. De politie zou daarom versterking ter plaatse gestuurd hebben. Agenten waren net als maandag ter plaatse om de situatie te monitoren.

Een opdracht die niet vanzelfsprekend bleek: vijf agenten raakten vandaag gewond in het tumult, zo vertelde de CEO van Charleroi Airport aan VTM NIEUWS. Dat vernam Philippe Verdonck zelf van de politie, maar meer details over de kwetsuren en de omstandigheden kon hij niet kwijt.

Volledig scherm In het tumult raakten vijf agenten gewonde, zo vernam luchthavenbaas Philippe Verdonck van de politie. © VTM Nieuws

Tanita De Mey, journalist van VTM NIEUWS, stond dinsdagochtend vroeg tussen de getroffen reizigers. “Het is hier echt chaos”, getuigde ook zij. “Heel wat mensen willen nog snel hun vlucht halen, maar dat is niet evident. Ze laten hier maar sporadisch enkele mensen door en dat zorgt voor drukte en chaos. Mensen staan buiten te duwen in de hoop binnen te geraken, maar binnen staat er ook heel veel volk en is er te weinig personeel. Veel mensen hebben hun vlucht al gemist. Verschillende vluchten zijn halfleeg of leeg vertrokken”, klonk het.

Volledig scherm Al twee dagen is het chaos troef op de luchthaven van Charleroi. © PHOTONEWS

Waarom wordt er gestaakt?

Het is BSCA Security, dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven, dat besliste om de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Een extra firma in het verhaal dus. De beslissing van BSCA Security leidde tot onvrede bij het personeel van Security Masters, waarop het vakbondsfront een stakingsaanzegging had ingediend.

Maandagavond stond er een overleg gepland tussen de vakbonden en directie, maar dat ging uiteindelijk niet door. “BSCA Security wil niet meer aan tafel gaan zitten”, vernam ‘VTM Nieuws’-journaliste Eva Peeters. “Daarop hebben de vakbonden beslist om de staking gewoon voort te zetten.” Ze hebben besloten om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde regionale minister, Adrien Dolimont (MR).

Volledig scherm Gisteren was het ook al chaos aan de luchthaven van Charleroi. © BELGA

Security Masters wijst naar BSCA Security

Filip Pellens, de topman van Security Masters, zei de situatie te betreuren, maar voegde toe dat die “volledig buiten de verantwoordelijkheid” van het bedrijf ligt. “De oplossing ligt in handen van BSCA Security”, stelde hij. “Wij hopen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt zodat de passagiers opnieuw in alle rust en veiligheid kunnen reizen van en naar de luchthaven.”

“Het besluit om in de toekomst de bewaking van de luchthaven van Charleroi toe te vertrouwen aan twee in plaats van één bewakingsfirma, is genomen door BSCA Security. Wij hebben dit ook pas vernomen bij de publicatie van de aanbesteding”, aldus Pellens. “Zoals vermeld in hun stakingsaanzegging spreken de vakbonden hun bezorgdheid uit over discriminatie en concurrentie tussen de werknemers van de bedrijven die de verschillende loten binnenhalen. Die discussie speelt zich af tussen onze klant BSCA Security en de syndicale organisaties.”

Volledig scherm © BELGA

Welke rechten heb je als reiziger?

Ondertussen zijn honderden reizigers de dupe van de staking. De actie in de luchthaven van Charleroi is helaas “geen geval dat expliciet wordt gedekt door de regelgeving rond de rechten van luchtvaartpassagiers”, legt woordvoerster Julie Frère van Test Aankoop uit. “In theorie voorziet de regelgeving rond de passagiersrechten het recht op een terugbetaling of een bijkomende schadevergoeding wanneer een vlucht geannuleerd is. Maar dat is hier niet het geval. De reizigers kunnen gewoon niet instappen. De luchtvaartmaatschappijen hebben weinig marge om te manoeuvreren, ze hebben zelf te kampen met verstoringen”, aldus Frère.

De consumentenorganisatie volgt de situatie van dichtbij op en roept de reizigers op om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij, die verplicht is om alle informatie waarover ze beschikt door te geven om er mee voor te zorgen dat de passagiers wel aan boord van de vliegtuigen geraken.

Ryanair laat ondertussen weten dat reizigers die maandag en dinsdag hun vlucht hebben gemist, de kans krijgen om een andere vlucht te boeken of een terugbetaling te krijgen. Dat heeft de Ierse budgetvlieger laten weten aan Test Aankoop.

Klachten

De baas van Brussels South Charleroi Airport nodigt gedupeerde reizigers uit om hun klachten te sturen naar de luchthaven. “Wij zullen die klachten dan doorsturen naar Security Masters. Op het einde van de rit zijn zij verantwoordelijk voor deze chaos en normaal zou er toch een soort compensatie moeten komen. Als een bedrijf dit soort chaos organiseert, dan is het ook normaal dat ze betalen voor wat ze aanrichten”, zegt Philippe Verdonck.

Volledig scherm © BELGA