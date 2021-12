Vakbonden beëindigen in onvrede kerststaking in Brusselse gevangenissen

"Na verschillende vergaderingen hebben we onze eisen herleid tot één: we zullen ons werk aanpassen in functie van het aanwezige personeel", vertelt Stijn Van den Abeele van vakbond VSOA. "In Vorst, de gevangenis in de slechtste staat, is er een ganse vleugel waar 70 gedetineerden op één werftoilet moeten gaan, omdat alle leidingen verstopt zijn. Dat wordt dan maar één keer per week geledigd. In Sint-Gillis is er een vleugel zonder douches en vragen we bijvoorbeeld om mobiele units te huren. Met het oog op de gevangenis in Haren willen ze zo weinig mogelijk investeren, maar het gaat wel om het welzijn van de gedetineerden en de cipiers", zucht hij.