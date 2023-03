Vakbond waarschuwt dat mogelijk tot dinsdag honderdtal Delhaizes gesloten blijft

Een “supermarktenstop” omdat er al zoveel supermarkten in ons land zijn. Die oproep lanceert ACV Puls in een persbericht naar aanleiding van Delhaizes intentie om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. De christelijke bediendebond voegt er ook een pleidooi voor één statuut voor alle werknemers in de sector van supermarkten aan toe. Ondertussen blijven ook vandaag een honderdtal Delhaizes gesloten.

Delhaize kondigde dinsdag de franchisering van de 128 winkels in eigen beheer aan. Die winkels wil Delhaize voortaan via een model van zelfstandige winkeliers laten uitbaten. Vandaag ​ zijn er al 636 zelfstandige Delhaize-winkels, onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go.

De bonden hekelen echter mindere loon- en arbeidsvoorwaarden, met een ander paritair comité, die ermee gepaard gaan. "Wie werkt in een franchisewinkel, doet dat aan veel slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden dan wie werkt voor een eigen winkel van de keten. Als ik alleen maar het loon kijk, komt dit overeen met maandelijks zo'n 300 euro minder brutoloon voor hetzelfde werk'', stelt Kristel Van Damme van ACV Puls.

De oplossing voor de vakbond? Een statuut voor iedereen in de sector, ongeacht het een winkel in eigen beheer of een franchisewinkel is. "Gelijk loon voor gelijk werk, is echt geen holle slogan", dixit Van Damme.

Tweede idee: een supermarktenstop waarvoor ACV Puls samen met de andere vakbonden een onderhoud met de politiek zal vragen. Volgens de vakbond is België de enige in Europa met zoveel supermarkten op een kleine oppervlakte. Eén supermarkt per 3.000 inwoners, stelt de vakbond, en er komen er steeds bij. Dat zou leiden tot een "hyperconcurrentieel en instabiel retaillandschap" dat de werkgever bijna zou dwingen tot "sociale dumping" en "hamburgerjobs". "We kunnen perfect regels maken die het aantal supermarkten per vierkante kilometer beperken", aldus Van Damme.

Honderdtal Delhaizes blijven gesloten Bij supermarktketen Delhaize blijven donderdag 98 van de 128 supermarkten in eigen beheer gesloten voor de klanten. Dertig van die winkels zijn wel open, zo meldt de woordvoerder. Volgens de Franstalige christelijke bediendebond CNE zouden winkels waarschijnlijk tot dinsdag gesloten blijven. Dat staat het eerste sociaal overleg op de agenda over Delhaizes plannen om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Delhaize kondigde dinsdag de franchisering van de 128 winkels in eigen beheer aan. Die winkels wil Delhaize voortaan via een model van zelfstandige winkeliers laten uitbaten. Na de aankondiging sloten de meeste winkels de deuren na spontane acties van het personeel. Ook woensdag bleef een honderdtal winkels dicht.

KIJK. Klanten werden dinsdag weggestuurd terwijl Delhaize-werknemers het nieuws te horen krijgen