Vakbond sluit vrijdag depots Lidl af: “Minder bevoorrading, minder werkdruk”

Kassier­ster #Deborah al de hele dag trending topic op Twitter

20:50 ‘Deborah’ is al de hele dag een trending topic op Twitter. Directe aanleiding hiervoor is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Ik krijg aan de kassierster in Nieuwpoort, Deborah, niet uitgelegd dat er winst wordt gemaakt en er dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar er voor haar geen loonopslag in zit”, klonk het woensdagavond in ‘Terzake’. Reden genoeg voor twitteraars om met de hashtag #deborah in de weer te gaan. Een bloemlezing.