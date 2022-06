Vakbond: “Productie Ferrero-fabriek moet begin juli hervatten”

Zo transpa­rant als een volle pot Nutella: stilzwij­gen Ferrero over salmonella in Kinder Surprise is geen verrassing

Kindjes worden ziek, maar fabrikant Ferrero zwijgt in zo veel mogelijk talen over de foute verrassing in haar Kinder Surprise. Onbegrijpelijk, tenzij je de geschiedenis van Ferrero een beetje kent. Naast zoetigheid is geheimzinnigheid al decennia lang de fond de commerce van de Italiaanse familie.

9 april