Vakbond over drugsproblemen bij politie: “Agenten verkopen soms ook drugs of leveren hand-en-spandiensten voor drugsmilieu”

De politievakbond NSPV erkent dat het drugsgebruik bij de Antwerpse politie een probleem is. Volgens woordvoerder van de politievakbond Luc Goos blijft het niet altijd bij privégebruik, maar wordt er soms drugs verkocht of helpen politiemensen zelfs drugscriminelen door dossiers in te kijken. “Het is niet te onderschatten”, vertelt Goos bij HLN LIVE.

De politievakbond ziet het dossiers rond druggebruik bij de politie toenemen. “Jammer genoeg volgen we hiermee een maatschappelijk probleem”, zegt Luc Goos, woordvoerder van politievakbond NSPV. “Het is moeilijk om een volledig overzicht te krijgen. Er zijn dossiers bij ons en bij andere vakbonden, er zijn ook mensen die niet via een vakbond passeren.”

Politiemensen die betrapt worden, krijgen vaak toch een tweede kans “als het gaat over niet-problematisch druggebruik”, vertelt Goos. “Het blijft niet bij drugs gebruiken in het privéleven, maar soms gaat het ook over de verkoop van drugs of zelfs hand-en-spandiensten voor het drugsmilieu, zoals eens een dossier inkijken. Dat is ‘not done’”, aldus Goos. “Het gaat misschien over een klein aantal, maar van politiemensen verwacht je een nultolerantie.”

Volgens Goos is het moeilijk om het probleem volledig aan te pakken bij de screening. “Er wordt voldoende gescreend”, vindt hij. “Het is jammer genoeg niet uit te sluiten. Door de jaren heen is het een evolutie die we zien toenemen. Tien jaar geleden kwamen die dossiers bijna niet voor. Voor politiemensen wordt het makkelijker om iets te vinden. De gelegenheid maakt de dief”, luidt het.

Goos reageert naar aanleiding van het interview met Bart De Wever in Het Laatste Nieuws. Daarin zegt de Antwerpse burgemeester dat hij soms politiemensen moet ontslaan die in hun privéleven drugs gebruiken. “Dat wringt”, aldus De Wever. “Want ze zien dat in de hele kaste boven hen wordt gesnoven en geslikt dat het een lieve lust is, maar die mensen ontspringen de dans. Ik heb genoeg gezien. Ik heb ook ervaring met mensen die een verslaving ontwikkelden. Het is deel van mijn motivatie. Een voorbeeld stellen als signaal? Ik vind dat niet kwaad.”