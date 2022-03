Vakbond over akkoord voor betere bescherming platformwerkers: “Goed bedoeld, maar uiteindelijk een flop”

In de arbeidsdeal van de regering zit een luik over betere werkomstandigheden voor wie werkt in de platformeconomie. Het gaat voornamelijk over de vele fietskoeriers die rondrijden voor Deliveroo en co. Iedereen die er in actief is, zal recht hebben op een arbeidsongevallenverzekering, en de regering wil komaf maken met de schijnzelfstandigheid in de sector. Na de bekendmaking uitte United Freelancers, een afdeling van de christelijke vakbond, al z’n twijfels, onder meer omdat de meeste platformwerkers volgens de vakbond niet als zelfstandige of werknemer werken, maar wel in het stelsel van de deeleconomie .