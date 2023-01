Vakbond legt Ryanair ultimatum op: “Zolang er geen akkoord is, staken we twee dagen per maand”

“Het personeel is ongelooflijk boos”, zegt Hans Elsen, vakbondsman bij ACV Puls. “Ze staken vijf dagen en Ryanair heeft nog altijd geen antwoord gegeven. Er is beslist dat we Ryanair nu een maand de tijd geven om rond tafel te komen zitten, om op zijn minst een akkoord te vinden over de rode lijnen. Dat het minimumloon elke maand betaald wordt, is zo’n rode lijn. En als er geen akkoord is binnen dit en een maand, dan gaan er nieuwe stakingsacties aangekondigd worden. Dan gaan we naar twee stakingsdagen per maand.”