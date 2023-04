Vakbond blokkeert ingang TotalEnergies in haven van Antwerpen: “Betuiging van solidariteit met de Franse petroleumsector”

Onderzoek wijst uit: echo kan mammogra­fie vervangen bij beoorde­ling van knobbeltje in de borst

Onderzoekers van het academische ziekenhuis Radboudumc in de gemeente Nijmegen (Nederland) onderzochten of een echo kan volstaan wanneer er een knobbeltje in de borst ontdekt wordt. Meestal gebeurt dat eerst met een mammografie, een onderzoek waarbij de borsten op een onaangename manier worden samengedrukt. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat in specifieke gevallen een echo volstaat.