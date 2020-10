Vakantieparken wachten in spanning beslissing Overlegcomité af: “Helemaal volgeboekt vanaf vanavond en nog nooit een besmetting gehad”

Op bezoek in het ‘superlabo’ dat ons uit deze chaos moet loodsen: “Op vlak van testen komt er een revolutie op ons af”

13:32 Testen, testen, testen. Dat is wat veel landen die Covid-19 succesvol bekampen met elkaar gemeen hebben. Om dat te kunnen doen, heb je voldoende capaciteit nodig en daar wringt in België momenteel het schoentje. Maar er is beterschap in zicht: acht universiteiten bouwen sinds de zomer koortsachtig aan zogenaamde superlabo’s. Wij kregen een exclusieve rondleiding in het UZ Antwerpen. “Hier is dagenlang gewerkt en nachtenlang wakker gelegen. Maar de opstart komt er eindelijk aan.”