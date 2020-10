Vakantieparken sluiten maandag de deuren: wie daarna verblijf boekte, moet thuisblijven

INTERVIEW. Paul Magnette: “PS-regeringen zullen exact doen wat de experts vragen”

30 oktober De Waalse en Brusselse regeringen, en die van de Franse Gemeenschap: allemaal zullen ze er op het Overlegcomité van vandaag voor pleiten om exact te doen wat de experts vragen, hoe drastisch hun voorstellen ook zijn. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnette in een interview met Het Laatste Nieuws en HLN.be. “Als zij zeggen dat het moet zoals in de eerste lockdown, dan mogen we niet twijfelen.”