VADERDAG. Onze jongste lezers over hun held: “Mijn papa is de tofste”

Margaux over Sammy Brosens : Papa leert me vliegen

Volledig scherm Sammy Brosens (27) en zijn dochtertje Margaux (5 maanden) uit Sint-Job-in’t-Goor © RV

Ik ben nog maar vijf maanden, maar we hebben al heel veel herinneringen gemaakt samen. Als mijn papa thuis komt, begin ik meteen te lachen. Hij speelt graag vliegtuigje met mij, geeft mij mijn flesje, verschoont mijn pampers en legt mij elke avond in bed. Deze heerlijke foto is gemaakt op ons eerste weekendje weg.

Senn en Finn over Bert Verplancke: Altijd dikke pret

Onze papa is zo leuk. Met hem lachen wij ons een deuk. Altijd plezier en dikke pret. Van ‘s morgens bij het opstaan tot ‘s avonds in ons bed. Papa wat zien wij jou graag! Dikke kussen, Senn (10 maanden) en Finn (2) uit Westende

Mason over Glen Wuyts: Hapje voor mij, hapje voor jou

Volledig scherm Glen Wuyts en Mason (1) uit Mol © RV

Ik mag doen wat ik wil, op mij wordt deze papa niet kwaad. Want ik ben niet de enige kapoen in huis, papa doet gewoon heel zotjes mee met mij. Hij is al één jaar de tofste papa die er bestaat.

Eluna over Filip Van Bouwel : Choco-monster

Volledig scherm Filip Van Bouwel (38) en zijn dochtertje Eluna (bijna 2) uit Vosselaar © RV

Mijn papa is een echt choco-monster. Bij elke lunch eet hij choco. En ik heb de smaak ook wel al te pakken. Nu heeft papa een half jaar lang zijn lege chocopotten bij elkaar gespaard, om deze grappige fotoshoot te kunnen maken. Dit was een echt vader-dochter moment. Een volledig brood heeft papa volgesmeerd, en ik was blij met het boterhammetje dat ik kreeg. Met photoshop heeft papa me nog een paar chocostreepjes op het gezicht gegeven. Sinds mijn geboorte leeft papa zich uit met grappige fotoreeksen die hij van me maakt: zo kan de familie van mijn mama in Canada vanop afstand zien hoe ik opgroei. Je kan meer van ons zien op https://www.instagram.com/greatest_dad_in_the_universe/

Lauran en Romé over François-Laurent De Winter: Onze avonturen-held

Volledig scherm François-Laurent De Winter met dochtertje Lauran ( 5) en zoontje Romé (2), uit Pelt © RV

Onze papa is onze avonturen-held! Hij kan als de beste brandweer, piraat, haai, ridder spelen maar ook K3 meisje, prinses, heks, of fee. Hij brengt ons ontzettend aan het lachen, maar kan ons ook heerlijk bang maken. Hij springt uren met ons op de trampoline, loopt ons door het huis achterna om ons te vangen, en is meester in het verstoppertje spelen. Hij is onze beste speelkameraad, daarom verdient hij zeker een plekje in de tofste papa-lijst.

Kyaro, Alexia en Jelena over Anthony Laquay: Stapelgek op hem

Volledig scherm Anthony Laquay (31) uit Kooigem met zijn pluszoon Kyaro en zijn dochtertje Jelena © RV

Dit is Anthony, de (plus)papa van Kyaro (8), Alexia (7) en Jelena (2). Hij doet werkelijk alles voor ze. Hij haalt ze op van school, speelt voetbal, leert ze wat van zijn beruchte karatemoves, kruipt het hele huis door met hen op de rug, maar het liefste spelen ze samen verstoppertje. Want dan helpt hij hen te verstoppen op de gekste plaatsen zoals bovenop de koelkast. Mama heeft soms het gevoel dat ze een extra kind in huis heeft, maar smelt bij het zien van zoveel papaliefde. Op deze foto was hij samen met Kyaro en Jelena in een boom geklommen. We zijn allemaal stapelgek op hem.

Lucia en Elena over Thierry De Koker: We mogen hem zelfs schminken

Volledig scherm Thierry De Koker (37) uit Brussegem met Lucia (9) en Elena (7) © RV

Zoek niet verder. Hij is gevonden! De tofste papa ooit is die van ons. Vader van twee gekke varkentjes die stiekem even zot is als wij. Knutselen, bouwen en creatief bezig zijn is niet alleen ons stokpaardje, maar een passie die papa met ons deelt (gelukkig want mama heeft hier geen kaas van gegeten!) Niets is te gek voor deze superpapa. We mogen hem zelfs schminken en verkleden als prinses.

Nina over Mike Neirinck: Lekker samen spelen en plagen

Volledig scherm Mike Neirinck (34) uit Evergem en Nina (4) © RV

Mijn papa is 34, maar volgens mama voelt hij zich nog steeds 18. Samen hebben we veel plezier. Ik vind het geweldig als hij mij weer eens plaagt en ondersteboven houdt zoals hier op een wandeling in de Vinderhoutse bossen. Hij is de coolste, gekste, maar ook liefste papa die je maar kan wensen.

Anna over Frederik Simoen: Als ik blij ben, is hij dat ook

Volledig scherm Frederik Simoen (43) uit Vichte met dochtertje Anna (6) © RV

Als iedereen een papa zoals de mijne zou hebben, dan was niemand nog ongelukkig. Je werkt hard voor ons en doet werkelijk alles om ons gelukkig te maken. We spelen samen, we wandelen samen, we verbouwen ons huis samen en we maken samen muziek. Niks is je te veel. Als ik blij ben, ben jij dat ook. Als ik bang ben, ben jij mijn redder in nood. Als ik verdrietig ben, dan troost jij mij. En als ik boos ben, doe jij me terug lachen.

Felix en Oskar over Dave Peeters: Hij leert ons voetbalgekte

Volledig scherm Papa Dave Peeters uit Mechelen met Oskar (6) op de voorgrond. Grote broer Felix (8) is vlagjes aan het ophangen © RV

Onze papa is de beste papa van de wereld want ... hij wil ons altijd zijn technieken om steentjes te ketsen op het water laten zien en vindt dat stiekem nog leuker dan ons. Hij leert ons ook wat onvoorwaardelijke voetbalgekte en overbodige versieringen inhoudt (al weken voor de start van het EK) 🤪

Stan en Oona over Christophe Veulemans: Onze superpapa

Volledig scherm Christophe Veulemans (37) uit Testelt, met Stan (8) en Oona (6) © RV

Dit is onze papa, superheld Christophe! Hij kan als de beste een dinowereld bouwen met mij (Stan) maar ook de nageltjes van mijn zus Oona lakken in alle kleuren. Samen knuffelen in de zetel vinden we geweldig! Papa, jij bent de beste papa die er bestaat!

Eowyn en Trewyn over Stefaan Vergaerde: Held én grappig

Volledig scherm Stefaan Vergaerde (57) uit Brugge met Eowyn (7) en Trewyn (11) © RV

Onze papa zorgt niet alleen dat wij veilig van en naar school kunnen, hij zorgt ervoor dat alle andere kindjes van onze school dat kunnen. Voor ons is papa een echte held want hij is Fieto de verkeersclown.

Louis over Kristof Aerts : Altijd lachen

Volledig scherm Kristof Aerts (37) uit Emblem en zoontje Louis (9) © RV

Mijn papa is de tofste papa van Vlaanderen omdat hij ons steeds heel erg doet lachen. Als er gek gedaan kan worden staat hij op de voorste rij. Op onze familiefeestjes zorgt hij dan ook steeds voor de vrolijke noot. Zo hadden we laatst het verjaardagsfeest van zijn petekindje Rune (mijn neefje) en daar gingen we volksspelen doen. Daar verraste hij iedereen met een gepersonaliseerde team-outfit.

Noor over Billy Wouters: Niet te ruilen

Volledig scherm Noor (9) en haar papa Billy Wouters (42) uit Haacht © RV

Deze foto laat zien dat mijn papa soms mijn staart mag lenen. Zelf heeft hij heel weinig haar en als ik mijn haar op zijn hoofd leg, lijkt het alsof hij een mooi kapsel heeft. Zo maken wij voortdurend grapjes onder elkaar. Hij is de allerliefste papa en ik wil hem voor niemand anders ruilen. Mijn papa heeft een garage en werkt van de ochtend tot ‘s avonds aan auto’s. Dat vindt hij heel leuk. Voor hobby rijdt mijn papa rally. Soms mag ik mee rijden en dat is heel leuk. Dag papa en veel dikke kussen.

Lieke over Michaël Vercaemer: Grote knuffelbeer

Volledig scherm Michaël Vercaemer (44) uit Tielt en zijn dochter Lieke (11) © RV

Deze toffe papa op de foto is mijn grote knuffelbeer. Zijn naam is Michaël en hij is de beste, tofste en leukste papa ter wereld. Dikke kussen en knuffels, Lieksie.

Anisa over Salaheddine Gueddah: Elke week een papa-dochter dagje

Volledig scherm Anisa kreeg vroeger elke week manicure van haar papa © RV

Volledig scherm Salaheddine Gueddah (42) uit Zele en zijn dochter Anisa (11) © RV

De eerste foto is al van enkele jaartjes geleden, toen kreeg ik mijn wekelijkse manicure van papa. Intussen doe ik mijn nagels al zelf, maar papa is nog steeds de beste papa van de hele wereld. Mijn mama werkt elke zaterdag, dus is zaterdag is voor ons een papa-dochter-dagje 😀

Batiste, Bixente, Océane en Emile-Victor over Geoffrey Acou: Superdad!

Volledig scherm Geoffrey Acou (48) uit Brugge met tweeling Batiste en Bixente (12), Océane (13) en Emile-Victor (18) © RV

Onze papa is een echte superdad! Altijd bezig met zijn vier schatten. Zwemmen, spelletjes, voetbal, pingpong, padel... en vooral plezier maken. Altijd in voor een grapje. Probeer dan maar eens een deftige foto te maken van deze bende.

Estelle over Philip Holemans : Mijn allergrootste held

Volledig scherm Philip Holemans (50) uit Schilde met zijn dochter Estelle (22) © RV

Mijn papa is zonder twijfel de zotste vader van Vlaanderen. Hij is altijd bereid om mij op te vrolijken wanneer ik me minder voel, maar hij zal ook met veel plezier luisteren wanneer dat nodig is. Zijn motto is: ‘alles komt altijd goed’ en dat is waar met zo’n papa als de mijne. Papa en ik zijn een onafscheidelijk duo. Eén vaderdag per jaar is helaas niet voldoende om hem te eren.

Papa, mijn allergrootste superheld, als je dit leest: ik zie je graag.