Vader verplicht kinderen seks te hebben met hun (stief)moeder: “Onbegrijpelijk niveau van wreedheid”

La LouvièreDe correctionele rechtbank van Bergen heeft een incestueuze vader veroordeeld tot twintig jaar effectieve gevangenisstraf. Hij en vier vrouwen stonden terecht in een zedenzaak die zich gedurende een tiental jaren afspeelde in La Louvière. De dader verplichtte kinderen onder meer seks te hebben met hun (stief)moeder.

R.D. komt ook vijftien jaar onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank te staan. De man werd verder levenslang uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet.

Drie vrouwen die terechtstonden voor verkrachting werden eveneens schuldig bevonden. Een van hen werd veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel, een andere tot drie jaar met uitstel en de derde kreeg opschorting van de uitspraak. Ze moesten zich verantwoorden omdat ze geen hulp aan een persoon in nood boden.

De beklaagde woonde sinds 2004 samen met zijn officiële partner en zijn minnaressen met wie hij meerdere kinderen kreeg. Hij legde hen onderlinge seksuele relaties op. “Zo’n niveau van afschuw en wreedheid is onbegrijpelijk”, zei substituut-procureur Julie Baiwy tijdens de behandeling van de zaak.

PMS-centrum

De feiten werden in 2019 aan de kaak gesteld door twee kinderen in het psycho-medisch-sociale centrum van hun school. “Wat ze zeiden, gaat de verbeelding te boven”, aldus justitie. Sommigen hadden seks met hun eigen moeder of stiefmoeder op verzoek van de vader, die hen ook herhaaldelijk verkrachtte.

Tien jaar eerder was tegen de verdachte een klacht ingediend door zijn eerste zoon. Hij werd gedwongen seksuele omgang te hebben met zijn moeder en zijn stiefmoeder. Omdat het kind zich terugtrok, werd de zaak zonder gevolg geklasseerd.

De hoofdbeklaagde werd in 2019 gearresteerd. Hij betwistte de feiten en erkende slechts één geval van incest. De andere verdachten gaven het seksueel misbruik van de kinderen wel toe. De man creëerde thuis een klimaat van terreur door te verklaren dat hij “de baas was van een gevaarlijke motorclub”.

“Perverse werkwijze”

Psychiaters omschreven zijn werkwijze als pervers. Hij is altijd op zoek naar almacht, niet per se enkel naar seksueel genot. Zijn slachtoffers wist hij van de buitenwereld te isoleren. Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid kwamen dagelijks voor in dit huishouden.

De rechtbank sprak voor de vader een zwaardere straf uit dan de 15 jaar cel die het openbaar ministerie geëist had. “Zijn profiel is te pervers en te gevaarlijk”, klinkt het.

R. D. werd onder meer beschuldigd van poging tot doodslag, incest, slagen en foltering. Van vier aanklachten werd hij vrijgesproken. De man was in 2003 al eens veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor een overval met geweld en verkeerde in staat van recidive.