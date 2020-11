Vader van Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) weer terecht

Antwerpen Sluiting van de horeca is niet onwettig: Raad van State volgt het voorstel van de auditeur niet

30 oktober De sluiting van de horeca is niet ongrondwettelijk. Dat heeft de Raad van State zojuist besloten. Een auditeur van de Raad van State had geopperd dat de volledige sluiting van de horeca mogelijk onwettig was en had om die reden een voorstel tot schorsing van het ministerieel besluit ingediend. Dat voorstel is dus verworpen door de Raad. Maar zelfs als was gebleken dat de sluiting in strijd was met de grondwet, wilde dat nog niet zeggen dat cafés en restaurants opnieuw hadden kunnen openen. Zeker niet na de nieuwe verstrengde lockdownmaatregelen die vrijdagavond zijn aangekondigd door de federale regering.