Vader van Nederlands vuurwerkslachtoffer (14) vol berouw: “Ik had daar moeten liggen”

Situatie in gevangenis Sint-Gil­lis was “nog nooit zo schrijnend”: zelfdodin­gen, personeels­te­kort en overbevol­king

De situatie in de gevangenis van Sint-Gillis is “nog nooit zo schrijnend geweest”. Dat blijkt onder andere uit een vertrouwelijk document dat ‘De Morgen’ kon inkijken. Eerder bekritiseerde ook het Collectief van Familieleden van de Gedetineerden van België de “rampzalige leefomstandigheden” in de gevangenis.

2 januari