Vader van Marc Coucke op 93-jarige leeftijd overleden

De vader van Marc Coucke runde vroeger een drukbezocht apotheek in het centrum van Gent. Hij stond erom bekend dat hij zijn klanten lang te woord stond, en ze precies uitlegde welke producten goed, beter of slechter waren dan andere, en hoe ze te gebruiken. Wie uitleg wilde, moest bij Meneer André zijn.

“Vader had maar één eis”

Marc en zijn broer Guy moesten destijds niet meehelpen in de apotheek. “Eigenlijk had ons vader maar één eis”, vertelde Guy ook in een interview aan HLN-journalist Peter Verbruggen. “De taken die we op school kregen, correct en op tijd afleveren. En de best mogelijke punten halen, liefst als eerste van de klas.”