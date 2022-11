Vader van jonge agent (29) die gedood werd in Brussel: “Ons gezin is er kapot van”

De vader van de jonge agent Thomas M. (29) die gisteravond gedood werd in Schaarbeek, heeft aan de Waalse krant ‘La Libre’ verteld dat zijn gezin kapot is door het drama en dat hij niet wil dat het overlijden van zijn zoon tot haat leidt.

“Het enige wat we willen is vermijden dat dit drama haat opwekt, want Thomas heeft dat altijd bestreden", klinkt het in een korte reactie bij vader Eric.

Hij vertelde ook over hoe zwaar de dood van Thomas is aangekomen. “Ons gezin is er kapot van. Thomas was een heel mooi mens. Hij was gewoon een politieagent die zijn werk deed en zijn uiterste best deed. Maar het leven heeft er anders over beslist”, aldus de man.

Thomas M. en zijn collega Jason P. (23) werden donderdagavond rond 19 uur in de Aarschotstraat in Schaarbeek aangevallen door een man met een mes. Ze zaten in hun dienstvoertuig en stonden te wachten voor een rood licht. Thomas overleefde het niet. Jason raakte gewond, maar zou intussen buiten levensgevaar zijn.

Verdachte Yassine M. stond op de lijst van het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Er loopt een onderzoek voor moord en poging tot moord in een terroristische context.