Vader van familiedrama in Henegouwen stuurde afscheidsbrief naar schoonmoeder en vrienden: “Ik ben ten einde raad”

De vader die gisteren in een dorp in Henegouwen zijn ex-vrouw in brand stak en zijn kinderen mee de dood in sleurde door zijn auto in brand te steken, stuurde voor het familiedrama een afscheidsbrief naar zijn schoonmoeder en een paar vrienden. Dat meldt ‘Sudinfo’. In de boodschap schreef de man dat hij “ten einde raad” was.

Het is verschrikkelijk wat er zich gisteren heeft afgespeeld in de Rue de Quièvremont in Vaudignies, een klein dorpje in de Waalse provincie Henegouwen: een man bracht er rond 17 uur zijn ex-vrouw om het leven door haar aan haar woning met benzine te overgieten en in brand te steken. Wat later werd zijn lichaam samen met de lichamen van zijn twee jonge kinderen aangetroffen in een uitgebrande wagen, iets verderop. Vier dodelijke slachtoffers. Een heel gezin, weg.

De vader, de 41-jarige David, was volgens ‘Sudinfo’ ongeveer anderhalf jaar gescheiden van zijn ex-vrouw Sara. De situatie was moeilijk, David kon de scheiding maar moeilijk verwerken. Maar niemand die ooit had kunnen denken dat zou gebeuren wat gisteren gebeurde.

Emmy (9) en Marty (7)

De vader bracht zoals vaker de 9-jarige Emmy en de 7-jarige Marty naar hun moeder - de twee hadden gedeelde voogdij over de kinderen - toen de stoppen bij de man om nog onduidelijke reden doorsloegen. David overgoot zijn ex-vrouw met benzine, stak haar in brand, en reed weg met zijn auto, met de twee kinderen erin. Zo’n 50 meter verderop stak hij zijn voertuig in brand.

De moeder leefde aanvankelijk nog toen ze werd gevonden door de toegesnelde hulpdiensten, maar haar brandwonden waren te ernstig. Ze bezweek niet veel later ter plaatse. Ook voor de vader en de twee kinderen kwam alle hulp te laat. De hulpdiensten troffen in het uitgebrande wrak drie verkoolde lichamen aan. Het parket heeft een moordonderzoek geopend.

Afscheidsbrief

Vlak voor de feiten zouden de vader en de moeder ruzie hebben gekregen, schreven Franstalige media gisteren. Waarover die ruzie ging, is niet duidelijk.



Volgens de informatie van ‘Sudinfo’ is er nu in ieder geval een element dat erop wijst dat de 41-jarige David zijn daad op voorhand had gepland. Hij zou een afscheidsbrief hebben gestuurd naar de moeder van zijn ex-partner. Hij stuurde hetzelfde bericht ook naar een paar vrienden. De kern van de boodschap: hij was uitgeblust, zat er compleet door.

“Hij deed normaal”

Het koppel had jaren in het naburige dorp Chambron-St-Vincent gewoond, voor ze uit elkaar gingen. Sinds kort woonde de vrouw in Vaudignies. Volgens ‘L’Avenir’ woonde ze nog maar een paar weken in het huis.

“Ik zag David een paar dagen geleden nog”, zegt een vriend van de vader in een reactie. “Hij deed normaal. Het is schokkend om nu te ontdekken wat hij heeft gedaan... Er waren helemaal geen signalen. Ik ben hier echt niet goed van. Het lijkt wel iets van een film.”

Burgemeester Olivier Hartiel is net zoals de rest van het dorp in shock. “Dit is drievoudige moord”, zegt hij. “Er zijn werkelijk geen woorden voor deze tragedie.” De burgemeester laat weten dat er zondagnamiddag 8 januari een witte mars wordt georganiseerd voor de slachtoffers.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

