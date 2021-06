Vader steekt voor ogen van eigen kinderen nieuwe vriend van ex dood: “Hij wandelde rustig weg. Alsof er niets gebeurd was”

In de kleuter- en basisschool De Octopus in Deurne-Zuid stonden ouders, verspreid over het voetpad, zoals elke dag hun kinderen om half vier op te wachten. Volgens getuigen liep ook Betim A. - van Kosovaarse afkomst - daar al even rond. Zijn zoontje en dochter zitten op school in De Octopus. Zijn ex woont tweehonderd meter verderop, in een rijhuis. Hijzelf is na hun scheiding verhuisd uit Antwerpen.