Vader en zoon voor het eerst samen piloot van lijnvlucht: "In de cockpit babbelen we meer dan thuis. We moeten wel”

Betaalt iedereen straks maar 4 euro bij de huisarts?

4:22 Alle artsen, van tandarts tot specialist, zullen straks zelf kunnen beslissen om alleen nog het remgeld te vragen aan al hun patiënten. Die omwenteling in de zorg is in stilte in de maak, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.