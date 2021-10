Vader bevrijdt dochter (4) en zoon (6) uit huis van veroordeelde pedofiel: “Buur lokte mijn kinderen met snoepjes”

Afzetting dreigt voor Tsjechi­sche president Zeman

18 oktober Er hangt de Tsjechische president Milos Zeman mogelijk een afzettingsprocedure boven het hoofd. Senaatsvoorzitter Milos Vystrcil kondigde maandag, op basis van een medisch rapport, aan dat Zeman momenteel om gezondheidsredenen niet in staat is zijn officiële taken te vervullen. De prognose op lange termijn is ook "uiterst onzeker". Het hoofd van het Hogerhuis van het parlement merkte op dat het "onwaarschijnlijk" is dat de 77-jarige zijn werk in de komende weken zou kunnen hervatten.