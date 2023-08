Vader (29) van baby die door moeder werd achtergelaten in wasserette in Anderlecht treedt naar voren: “Ik wil haar zo snel mogelijk terug”

De vader van de vier maand oude baby die eind juli door haar moeder (19) werd achtergelaten in een wassalon in de Brusselse gemeente Anderlecht, wil zijn dochtertje koste wat kost terug. Dat heeft hij gezegd bij de Franstalige krant SudInfo. “Ze mogen mijn dochter niet van mij afpakken omdat haar moeder iets stoms heeft gedaan”, aldus de 29-jarige Mike.

Op zaterdag 29 juli liet de moeder van de vier maand oude Chloé haar achter in een wassalon in de Kliniekstraat in Anderlecht. Camerabeelden van het incident tonen hoe de 19-jarige vrouw van Spaanse afkomst de wasserette binnengaat met een grijze kinderwagen en ongeveer een halfuur later zonder de kinderwagen weer naar buiten loopt. Op vrijdag 4 augustus werd de jonge moeder opgepakt in een snackbar in Laken. Na haar verhoor werd ze diezelfde avond vrijgelaten.

KIJK. De kleine Chloé werd eind juli achtergelaten in een wassalon in Anderlecht

Opsporingsbericht

De vader van de kleine Chloé, de 29-jarige Mike, laat nu van zich horen. In een interview met SudInfo zegt hij dat hij er alles aan zal doen om zijn dochter terug te krijgen.

Mike herkende de moeder van zijn dochter meteen toen hij het opsporingsbericht zag. “Een vriendin van mijn moeder belde om te zeggen dat Chloé op tv was. Mijn moeder geloofde het eerst niet, maar toen ik de tv aanzette, zag ik inderdaad dat het mijn baby was”, aldus Mike, die zich onmiddellijk naar het politiebureau van Brussel-Zuid haastte. “Maar omdat ik Chloé nog niet erkend had, wilden ze me niets vertellen en mocht ik haar niet zien.”

Volledig scherm Camerabeelden tonen hoe de moeder van Chloé de wasserette binnengaat met een grijze kinderwagen en een halfuur later zonder haar dochter weer naar buiten loopt. © Federale politie

De twintiger is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en werkt in ons land als maaltijdbezorger voor Uber Eats. Mike had een relatie van zes maanden met de moeder van Chloé. “We waren al uit elkaar toen ze me vertelde dat ze zwanger was. We besloten samen om voor de baby te zorgen, ook al waren we geen koppel meer.” Volgens Mike is de moeder van Chloé ondertussen verloofd met een man die in Duitsland woont en is hij zelf getrouwd met een vrouw uit de Dominicaanse Republiek.

“Ze werd als kind zelf achtergelaten”

Waarom de moeder van Chloé haar dochter heeft achtergelaten blijft een raadsel voor Mike, die beweert dat de jonge vrouw als kind zelf door haar moeder in de steek is gelaten. “Ze kan haar eigen baby niet hetzelfde aandoen”, vindt hij. “Ze had nog maar twee dagen alleen voor onze dochter gezorgd. Ze liet haar achter in plaats van haar terug naar mijn huis in Jette te brengen”, klinkt het. De twee hebben elkaar ondertussen wel al gesproken. “Aan de telefoon zei ze dat ze onze dochter terug wilt, net zoals ik.” Chloé wordt momenteel opgevangen door een pleeggezin.

Maar Mike vindt het niet kunnen dat de politie hem niet op de hoogte houdt. “Voor hen is het alsof ik niets ben voor Chloé, ook al ben ik haar vader”, klaagt hij. De twintiger moet nu eerst een DNA-test laten uitvoeren om te bevestigen dat hij wel degelijk Chloés vader is. De politie van Brussel-Zuid raadt hem voorts aan om een advocaat gespecialiseerd in familierecht te raadplegen. “Ik wil Chloé zo snel mogelijk terug. “Ze kunnen mijn dochter niet van mij afpakken omdat haar moeder iets stoms heeft gedaan waarvan ze nu al spijt heeft”, vindt Mike.