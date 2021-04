VAD bezorgd om ‘hard seltzers van AB InBev: “Voor jongere onder 18 jaar die geen bier lust”

Belasting­druk nergens zo hoog als in België, volgens nieuwste OES­O-ran­king

17:02 Ook in het nieuwste rapport over de belastingdruk op lonen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijft België de kroon spannen. Ons land noteert, bij de singles, vergeleken met een jaar eerder wel één van de relatief forsere dalingen onder de 37 OESO-lidstaten. Door de coronapandemie en de bijhorende steunmaatregelen nam de belastingdruk in de meeste landen af.