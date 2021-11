Vaccinweigeraars uit zorgsector: “Ze gaan de zorg helemaal kapot maken”

In de zorg werken zonder coronavaccin is vanaf april een ¡No pasarán! In sommige ziekenhuizen maar vooral in Brusselse woonzorgcentra zullen harde noten moeten worden gekraakt. Een veertiger uit het Brusselse heeft na 24 jaar haar verpleegsterstenue aan de haak gehangen en kiest voor een andere carrière waar een vaccin niet hoeft. “Mensen op die manier onder druk zetten, is zo verkeerd. Ze gaan de zorg helemaal kapot maken”, zegt ze. Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties, vraagt intussen om het vaccin ook verplicht te maken voor ondersteunend personeel in de sector.