‘Vaccinshoppen’ wordt mogelijk in Brussel om twijfelaars te overtuigen

In een poging om de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest op te krikken, gaat Brussel ‘vaccinshoppen’ uitdrukkelijker toelaten. Dat schrijft De Tijd dinsdag nadat uit studies die de krant kon inkijken blijkt dat 61 procent van de niet-gevaccineerde Brusselaars wél een prik zou laten zetten als ze mogen kiezen welk vaccin ze krijgen.

In de studies werden 783 antivaxers gepolst. Daaruit bleek dat meer dan zes op de tien (61 procent) wel een prik wil laten zetten, op voorwaarde dat ze vrijelijk mogen kiezen met welk vaccin dat gebeurt. Een signaal dat Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, niet in de wind wil slaan. "We waren verwonderd door dat hoge percentage. Maar als dat zo belangrijk is voor de twijfelaars, zullen we vanaf nu nog duidelijker communiceren over welk vaccin je waar kan laten prikken", stelt Neven.

Flyers en mediakanalen inzetten

Slechts 59 procent van de Brusselaars is volledig ingeënt. In Vlaanderen (81 procent) en Wallonië (71 procent) ligt dat cijfer gevoelig hoger. Vooral het coronavaccin van Pfizer lijkt de voorkeur te genieten van niet-gevaccineerde Brusselaars. Tot nog toe was ‘vaccinshoppen’ in feite al mogelijk via het Brusselse vaccinatiecentrum, maar nu zal de keuze ook explicieter worden aangeboden met de hulp van flyers en diverse mediakanalen.

Aanleiding tot debat?

Dat Brussel, in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, ‘vaccinshoppen’ wil toelaten is opmerkelijk. "Ik begrijp dat dit de aanleiding tot een debat kan zijn. Maar als het kan helpen om de vaccinatiegraad op te krikken, moeten we daarop durven in te zetten", sluit Neven af.