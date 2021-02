Vaccins te koop op de privémarkt? Telefacts NU nam de proef op de som

Hoe ga je om met mensen die het vaccin weigeren? “We moeten met hen blijven praten”

10 februari Moet je vaccinweigeraars negeren of betwisten? Een opmerkelijk interview in Humo met acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer maakt de kwestie in Vlaanderen plots concreet. ‘We moeten blijven in dialoog gaan met die mensen.’