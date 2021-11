Vaccinoloog Pierre Van Damme beantwoordt vragen over de nieuwe omikronvariant in HLN LIVE: “Wellicht nog meer mensen besmet in ons land”

Enkele dagen geleden werd er een nieuwe coronavariant ontdekt in Zuid-Afrika. Maar hoe bezorgd moeten we precies zijn over die nieuwe omikronvariant? Zijn onze maatregelen voldoende om de strijd tegen de variant aan te gaan? En zijn er nog meer mensen besmet in België? Die vragen beantwoordt vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) in HLN LIVE.

Volgens Van Damme moeten we waakzaam zijn, net omdat er nog niet erg veel geweten is over de variant. De vaccinoloog stelt dat we eerst een antwoord moeten hebben op drie vragen: “Hoe besmettelijk is het, hoe ziekmakend is het en werken onze vaccins tegen deze nieuwe variant?”. Van Damme benadrukt dat we enkel de eerste vraag al kunnen beantwoorden. Zo zou de omikronvariant “zes of zeven keer” besmettelijker zijn dan de deltavariant, stelt de vaccinoloog in HLN LIVE.

Van Damme zegt dat het nu vooral belangrijk is om te weten hoe ziekmakend de variant is. “Uit de eerste gegevens uit Zuid-Afrika blijkt dat het een relatief milde aandoening is, vooral een griepaal syndroom bij jongere mensen. We weten natuurlijk nog niet wat het geeft bij ouderen en risicopatiënten.” Volgens hem moeten we voorlopig nog niet in paniek schieten. De vaccinoloog vindt bovendien dat het sluiten van de grenzen zinvol is. “Er kan nog steeds circulatie zijn, maar het is een manier om dat te vertragen”, klinkt het. Ook of er meer mensen in het ziekenhuis zullen belanden door de komst van omikron, zal volgens Van Damme afhangen van het ziektebeeld.

Zijn onze vaccins bestand tegen de variant?

Van Damme benadrukt dat het nog niet bekend is of onze vaccins voldoende bestand zullen zijn tegen de nieuwe variant. “De fabrikanten, onder andere Pfizer, AstraZeneca en Moderna zijn bezig met na te gaan in welke mate natuurlijke antistoffen, maar ook vaccin-opgewekte antistoffen iets kunnen betekenen tegen deze variant.” De resultaten van dat onderzoek zouden volgens de vaccinoloog binnen de tien dagen moeten verschijnen. “Dat zijn dan labogegevens, die kunnen wel nog afwijken van gegevens uit het echte leven. Daarop is het een 2 à 3 weken wachten”, vertelt Van Damme in HLN LIVE.

Zijn er nog meer besmettingen in ons land?

Van Damme beweert dat de huidige maatregelen voldoende zouden moeten zijn om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. “We zijn maatregelen aan het treffen om ventilatie, mondmaskers, afstand en minder contact te hebben. Dat zal op zich al een effect hebben, niet alleen op de deltavariant, maar op alle varianten.” Het is volgens hem dus belangrijk dat we de maatregelen de komende weken blijven opvolgen.

Tot nu toe werd één besmetting met de omikronvariant vastgesteld in ons land. De vaccinoloog gelooft echter dat er wellicht nog meer mensen met de variant zijn besmet. “Het zal ondertussen wat aan het circuleren zijn, dat zie je elders ook, bijvoorbeeld in Engeland, Duitsland, Tsjechië, Italië en Nederland. Dat is niet verwonderlijk, de variant zal een tijdje onder de radar kunnen circuleren. Maar we kopen wat tijd om meer te weten te komen over dit virus”, besluit Van Damme.

