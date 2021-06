Vaccinoloog Isabel Leroux-Roels over tegenvallende resultaten CureVac: “We raden proefpersonen aan goedgekeurd vaccin te nemen”

“Het is een teleurstellend resultaat, we hadden er allemaal meer van verwacht”, aldus Leroux-Roels bij HLN LIVE, “temeer omdat het vaccin van CureVac een mRNA-vaccin is. Net als Pfizer en Moderna, twee vaccins waarvan we weten dat ze zeer goed werken. De verwachtingen waren hoog gespannen en daarom is de teleurstelling nog groter.”

Wat precies het probleem is met het vaccin, is nog niet duidelijk. “We kunnen het nog niet exact verklaren”, gaat ze verder. “De resultaten van een eerste analyse zijn nog maar pas gepubliceerd, er worden nog bijkomende onderzoeken uitgevoerd. De context heeft het ook zeer moeilijk gemaakt. Van alle corona-infecties die zijn opgetreden, was er eigenlijk maar één die veroorzaakt was door de oorspronkelijke stam van het virus. Alle andere infecties waren het gevolg van varianten. We weten dat de werkzaamheid tegenover sommige van die varianten een stuk minder kan zijn. Dat zal zeker een belangrijke verklaring vormen.”

Verklaring

Daarnaast is men ook aan het kijken naar het vaccin zelf. “Het is een mRNA-vaccin, maar het vertoont wel enkele verschillen ten opzichte van de andere”, klinkt het. “Men bekijkt nu of dat een verklaring kan zijn. Dat dit vaccin misschien onvoldoende immuunreactie heeft opgewekt.”

Leroux-Roels drukt er wel op dat het om een interim-analyse gaat. “Het bedrijf doet verder met de studie en is daar ook toe aangemoedigd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. De finale analyse gebeurt eind juni, ten laatste begin juli, want er zijn nog coronabesmettingen bijgekomen. Dan zullen de resultaten bekend worden gemaakt. Maar als het eenzelfde laag percentage haalt als nu, weet ik niet of het geregistreerd zal worden. Dat beslist het Europees Geneesmiddelenagentschap.”

Vaccinatiecampagne

Ondanks de eerste tegenvallende resultaten zou er maar een beperkte impact zijn op de vaccinatiecampagne. Ons land bestelde in totaal 2,9 miljoen dosissen, maar als het vaccin niet geregistreerd wordt, zullen die niet geleverd en gebruikt kunnen worden. “De Taskforce Vaccinatie rekende de eerstkomende weken en het eerste deel van de zomer niet op het vaccin. De impact zou dan ook beperkt zijn”, aldus de vaccinoloog.

2.000 van de 40.000 deelnemers aan de studie naar CureVac werden in België gerekruteerd, 620 in het UZ Gent. “Met hen gaan we contact opnemen”, aldus Leroux-Roels. “Twee derde van hen hebben ons de afgelopen weken en maanden al gecontacteerd om te weten of ze in de gevaccineerde groep of de controlegroep zaten. Dat heet ‘unblinding’. Dat is ook een van de redenen waarom de studie zo moeilijk is verlopen. Mensen vroegen al snel om ‘unblinding’ en konden daarom niet meer in de analyse opgenomen worden.”

Placebogroep

De mensen in de placebogroep hebben zich intussen laten vaccineren, de mensen in de studiegroep hebben soms wat afgewacht om in te gaan op hun reguliere vaccinatie-uitnodiging, volgens de vaccinoloog. “Die mensen gaan we nu contacteren met het advies om zich te laten vaccineren via het vaccinatiecentrum van hun gemeente. Qua veiligheid zou het zeker en vast geen probleem zijn om een goedgekeurd vaccin te laten zetten na vaccinatie met Curevac.”