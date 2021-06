Vaccinexpert Leroux-Roels over slecht rapport voor Duits CureVac-vaccin: “Het zou nog als herhalingsvaccin kunnen dienen”

Politieke wereld hult zich (opnieuw) in stilzwij­gen over PFOS-affaire: “Laat onderzoeks­com­mis­sie haar werk doen”

12:54 Via zijn woordvoerder heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever bevestigd dat hij al in 2017 op de hoogte was van de PFOS-vervuiling. “Dat hebben we nooit ontkend, integendeel”, zegt hij aan VRT NWS. Ook voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft voorlopig geen inhoudelijke commentaar op het dossier. “Ik betreur wel dat sommigen nu gestart zijn met een spelletje zwartepieten. Daar doe ik niet aan mee”, zegt Schauvliege in een reactie aan Belga.