“Vaccineer artsen, verpleegkundigen en eerstelijnszorg met Pfizer en Moderna”

Volledig online stemmen pas haalbaar in 2034

5:27 Voor 2034 zullen we in België bij verkiezingen niet volledig online kunnen stemmen. Dat blijkt uit een onderzoek van een consortium van universiteiten in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), dat vandaag in Knack staat. Volgens de onderzoekers zijn de veiligheid en de transparantie van een online stembusgang nog onvoldoende gegarandeerd.