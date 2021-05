Vaccinatietempo versnelt fors: meer dan 4 miljoen Belgen gevaccineerd, bijna 5,5 miljoen prikken uitgedeeld

Er zijn afgelopen maandag in België 97.992 coronavaccins gezet, een nieuw record voor een maandag. Ook voor gisteren is een nieuw record gevestigd, met voorlopig 89.997 gezette vacins. In totaal zijn nu 4,066 miljoen inwoners minstens deels ingeënt, alles samen zijn er al bijna 5,5 miljoen prikken uitgedeeld. Ook de rest van de week zullen er nieuwe records gevestigd worden.

Het daggemiddelde van de vaccinaties zit weer in de lift nu er een nieuwe recordweek bezig is in de vaccinatiecentra over heel het land. Gemiddeld gaat het nu om 87.000 inentingen per dag, maar dat zal later deze week opnieuw boven de 100.000 uitkomen. Dat was twee weken geleden ook al eens het geval.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 4,066 miljoen inwoners die al minstens een eerste prik kregen, vertegenwoordigen 35,38 procent van de bevolking, of 44,29 procent van enkel de volwassenen. De volledig gevaccineerden zijn nu met 1,438 miljoen, of 12,51 procent van de bevolking. In totaal zijn er zo al 5.468.914 vaccins toegediend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 2,45 miljoen mensen minstens deels gevaccineerd, wat neerkomt op 35,46 procent van de bevolking. Opvallend is de sterke stijging van Wallonië de laatste dagen. Daar zij nu 1,334 miljoen mensen minstens deels gevaccineerd, of 37,42 procent van de Waalse bevolking. Ook de Oostkantons doen het goed, daar is zelfs al 41,91 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd, dat neerkomt op meer dan 50 procent van de volwassenen.

Brussel blijft achterophinken, met nu 27,38 procent van de bevolking die al minstens een eerste prik kreeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook bij de onderverdeling per leeftijdsgroep is de achterstand in Brussel te merken. Terwijl in Vlaanderen bijvoorbeeld al meer dan 95 procent van de mensen ouder dan 65 zijn gevaccineerd, en Wallonië nu rond de 85 procent haalt bij de zestigers en zeventigers, blijft Brussel rond de 75 procent steken.

Daardoor is Brussel verplicht zijn uitnodigingen nu wel al open te stellen voor de veertigers, van wie al bijna 60 procent is gevaccineerd. In Vlaanderen is omgekeerd zo nog maar 21 procent van de 45- tot 54-jarigen gevaccineerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In vier gemeenten in Vlaanderen is nu meer dan de helft van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd: het gaat alle vier om kustgemeenten, waar ook de meeste 65-plussers wonen. In de gemeenten met de jongste inwoners, zoals Vilvoorde, Machelen of Antwerpen, zijn dan omgekeerd weer de minste inwoners gevaccineerd, met nog maar een kwart.

Die verhouding zal zich de komende tijd normaal gezien rechttrekken, aangezien de vaccins nu niet meer verdeeld worden volgens het aandeel 65-plussers in elke gemeente.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk meer cijfers op de vaccinatieteller van Het Laatste Nieuws.