Vaccinatietempo nadert absolute piek met 677.000 prikken: bekijk hier hoeveel vaccins uw centrum krijgt

Komende week worden verspreid over Vlaanderen 677.010 vaccins gezet. Daarmee bereikt de vaccinatiecampagne zijn langverwachte piek, zo blijkt uit de wekelijkse update op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Met meer dan een half miljoen eerste dosissen zal de vaccinatiegraad in Vlaanderen bovendien een stevige boost krijgen. Wie ondertussen bezorgd is zijn tweede prik te missen door vakantie, kan een beetje geruster slapen: “Het inhaalmoment eind augustus gaat er komen”, bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn belofte van vorige week.

Oorspronkelijk zou de vaccinatiecampagne in juni pieken op meer dan 800.000 toegediende dosissen per week in Vlaanderen. Maar wegens de leveringsonzekerheden bij Johnson & Johnson en kleiner dan verwachte Pfizer-leveringen ligt dat cijfer met een piek van 677.010 vaccins in de week van 14 juni gevoelig lager.

Met 566.508 eerste prikjes, goed voor 8,5 procent van de Vlaamse bevolking, zal de vaccinatiegraad na één dosis volgende week wel met een pijl de hoogte in schieten. Iets meer dan 100.000 Vlamingen (110.502) krijgen volgende week een tweede dosis toegediend en zullen dus volledig ingeënt zijn.

Pfizer/BioNTech blijft de hoofdmoot leveren met volgende week 439.530 spuitjes die in Vlaamse armen verdwijnen. Met 105.360 vaccins heeft AstraZeneca volgende week ook een belangrijk aandeel in de vaccinatiecampagne. Daarnaast volgen nog 79.920 doses van Moderna en 52.200 doses van Johnson & Johnson.



Antwerpen krijgt als grootste vaccinatiecentrum de meeste vaccins, 76.590 of meer dan 11 procent van het totaal. In Gent worden bijna 31.000 dosissen geleverd, in Hasselt iets meer dan 17.000.

Deze week waren ook al 668.000 prikken gepland in de 95 Vlaamse centra, ongeveer gelijk verdeeld in eerste en tweede dosissen. In de week van 21 juni staan er eveneens nog 600.000 vaccinaties op het programma, waarvan dan wel weer meer dan 400.000 eerste prikken. In de laatste week van juni zijn door de onzekerheden in het leveringsschema nog maar iets meer dan 200.000 inentingen gepland. Een verdere planning voor juli en augustus is door diezelfde onzekerheden ook nog niet bekend.

Planningstool allicht niet meer online

De planningstool waarmee Vlamingen konden zien wanneer ze hun eerste prik ongeveer mochten verwachten, komt daardoor mogelijk ook niet meer online. Dat zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Wegens de grote leveronzekerheid en de eventuele vrijwillige vaccinatie met zowel J&J als AstraZeneca is de foutenmarge momenteel gewoon te groot, klinkt het.

“Rond het Johnson & Johnson-vaccin blijft alles heel onduidelijk en ook over de inzetbaarheid bij personen jonger dan 40 jaar is nog geen beslissing genomen”, zegt Moonens. “Daarom is het moeilijk om een exacte timing te geven.” Moonens vreest dat het sowieso moeilijker en moeilijker zal worden om een concrete datum te voorspellen aangezien mensen wegens vakantieplannen ook vaker hun afspraak verplaatsen of zelfs annuleren.

Zorg en Gezondheid werkt daarom aan een alternatief waarbij je zou kunnen zien welke leeftijd momenteel wordt uitgenodigd in jouw vaccinatiecentrum. Het Agentschap onderzoekt nu of er daarvoor voldoende betrouwbare cijfers voorhanden zijn.

Volledig scherm © Geert De Rycke

“Inhaalmoment komt er”

Zoals vrijdag al werd aangekondigd, zal Zorg en Gezondheid ook ten vroegste vanaf eind augustus een inhaalmoment organiseren voor mensen die door vakantieplannen hun tweede prik hebben misgelopen.

“Dat inhaalmoment gaat er komen”, stelt Moonens iedereen gerust. “Mensen zullen zich daarvoor wel zelf moeten inschrijven.” Wie midden in de zomervakantie normaal gesproken een tweede dosis van een coronavaccin moet krijgen, hoeft zijn of haar vakantieplannen dus niet helemaal om te gooien. Dat is volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap, momenteel ook de boodschap die de vaccinatiecentra aan ongeruste burgers meedelen.

Een preciezere timing dan de tijdspanne die vorige week werd gecommuniceerd - eind augustus/september - is er momenteel nog niet omdat veel zal afhangen van de beschikbare vaccinvoorraden. Het Agentschap wacht die duidelijkheid af om een informatiecampagne op poten te zetten.

Volledig scherm © David Legreve

