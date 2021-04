Vaccinatietempo moet de hoogte in, en toch zetten we volgende week 42 procent minder spuitjes. Hoe kan dat?

Er zullen volgende week in Vlaanderen 208.000 coronavaccins worden toegediend, bijna de helft minder dan de 360.000 van deze week. En dat terwijl we continu spreken over versnellen. Betekent die daling iets voor onze vaccinatiestrategie? En halen we zo die 70 procent gevaccineerde 65-plussers over enkele weken wel?