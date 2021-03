Vaccinatietempo gaat verder de hoogte in: Vlaanderen zet volgende week meer dan 200.000 spuitjes

In Vlaanderen zullen er volgende week 212.500 nieuwe coronavaccins worden toegediend, opnieuw flink meer dan deze week. De versnelling van de campagne richting het half miljoen vaccins per week in mei gaat op die manier weer wat verder. Vlaams minister van Volkgezondheid Wouter Beke (CD&V) licht de planning vanaf 15.15 uur toe op een persbriefing, die u hier live kan volgen.

Na de versnelling die we momenteel al zien in de vaccinatiecijfers, moet die volgende week nog wat uitgesprokener worden. Alvast in Vlaanderen staan er 212.541 inentingen op het programma, zo blijkt uit een update op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De focus van de vaccinatiecampagne verschuift steeds meer richting de vaccinatiecentra. Daar staan na 87.000 spuitjes deze week voor volgende week 166.000 vaccinaties ingepland, die vanaf dan ook enkel en alleen voor de 65-plussers bedoeld zijn. Deze week worden in de centra nog de laatste zorgverleners uit de eerste lijn toegediend.

Op de overige vaccinatieplaatsen zitten ze volgende week aan de laatste loodjes van de campagne. In de ziekenhuizen zullen nog 34.000 medewerkers, maar ook patiënten op bijvoorbeeld revalidatie-afdelingen, worden gevaccineerd.

In de collectieve zorginstellingen zoals die voor gehandicapten zijn er nog meer dan 7.000 tweede inentingen gepland bij mensen die begin deze maand hun eerste dosis hebben gekregen, waarna ook daar de campagne zo goed als afgerond moet zijn. Ook de 5.000 vaccins voor de bewoners van serviceflats zijn allemaal tweede prikken, waarna die mensen volledig beschermd zullen zijn.

In de woonzorgcentra tot slot is de vaccinatiecampagne nu echt afgelopen, de teller van de nog te zetten vaccins staat op 0. Dat betekent overigens niet dat bijvoorbeeld nieuwe rusthuisbewoners die nog niet gevaccineerd zijn, geen kans meer krijgen. Zij kunnen in samenspraak met medische team van het rusthuis nog wel degelijk een vaccin krijgen in het dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum, of in het woonzorgcentrum zelf.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de oorspronkelijke planning voor deze week stonden overigens nog 154.000 vaccinaties ingepland, maar dat moeten er uiteindelijk een kleine 133.000 worden. Het verschil ligt bij de ziekenhuizen waar er een aantal vaccinaties enkele dagen opschuiven door een tragere levering van het Moderna-vaccin en nu in de planning voor volgende week zijn meegenomen.

“Het gaat hier om 21.000 Moderna-vaccins die bestemd zijn voor het inenten van bepaalde groepen patiënten in de ziekenhuizen”, duidt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De vertraging ligt aan de interne organisatie in de ziekenhuizen zelf. De vaccins worden volgende week naar de ziekenhuizen gestuurd, maar de kans is reëel dat ze niet allemaal in die week zullen kunnen worden gezet, want dat hangt natuurlijk af van de aanwezigheid van die bepaalde groepen patiënten.”

Half miljoen midden mei

De vaccinatiecentra hebben ondertussen ook al hun voorlopige schema voor de week nadien doorgekregen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In die week van 5 april staan er nu al 217.000 inentingen op het programma, en daar zullen nog een aantal Moderna-vaccins bijkomen. Tegen midden mei moeten we aan een half miljoen per week zitten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De overgrote meerderheid van de vaccinaties gebeurt met het vaccin van Pfizer. Aangezien die producent al maandenlang klokvast levert wat ze beloofd heeft, kunnen die vaccins nu binnen de 3 tot 9 dagen na aankomst op maandag toegediend worden in de vaccinatiecentra.

Doorlooptijd ingekort naar 3 tot 9 dagen

Uitnodigingen voor de vaccinatie met Pfizer vertrekken in Vlaanderen daarom nu ook al twee weken voor de vaccins toekomen, zodat de vaccinatie in dezelfde week als de levering plaatsvindt, of in de week erna, zegt Joris Moonens. In grote vaccinatiecentra zoals Antwerpen, waar mensen zelf hun vaccinatiedatum kunnen kiezen, kan een deel van de vaccins die op maandag zijn toegekomen in ons land, zo soms zelfs al op woensdag gezet worden.

Voor AstraZeneca en Moderna is de doorlooptijd nog wat langer, aangezien er daar veel minder duidelijkheid over is: uitnodigingen voor die vaccinaties vertrekken wel nog altijd pas als de vaccins ook echt in het land zijn aangekomen. Pas volgende week wordt er een nieuwe grote lading AstraZeneca-vaccins verwacht - meer dan 250.000 voor heel België - die dan in de eerste helft van april richting de vaccinatiecentra kan gaan.

Uit de meest recente cijfers blijkt ook effectief dat Vlaanderen vooral de Pfizer-vaccins nu snel toedient. De deelstaat kreeg met de levering van deze week al meegerekend in totaal ongeveer 780.000 Pfizer-vaccins, en daarvan zijn er al 693.000 toegediend en geregistreerd, dat is bijna 89 procent. Door de achterstand in registratie zal het werkelijke aantal nog wat hoger liggen.

Voor AstraZeneca ligt de toedieningsgraad met nu 83 procent door de voorzichtigere strategie nog wat lager, en bij Moderna (44 procent) speelt mogelijk ook de tragere registratie in de ziekenhuizen en rol.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk op de kaart hoeveel vaccins uw vaccinatiecentrum al kreeg en de komende weken nog mag verwachten:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.